Торонто, Канада, 18 февраля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Момент крушения пассажирского самолёта авиакомпании Delta Airlines в международном аэропорту Пирсон в Торонто попал на запись видеокамеры. Её опубликовали в Сети.

Global Look Press

На кадрах виден удар борта о землю в момент захода на посадку. За ним следует выброс пламени. Предположительно, в этот момент самолёт переворачивается на крышу, которая частично отрывается вместе с крыльями и частью хвостовых конструкций.

Далее воздушное судно продолжает скользить по взлётно-посадочной полосе в клубах дымах и огня.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 17 февраля прибывший из американского Миннеаполиса Bombardier авиакомпании Delta Airlines перевернулся при посадке в Торонто. Причины произошедшего пока неизвестны. По последним данным, пострадали 18 человек. Трое из них, включая одного ребёнка, в тяжёлом состоянии. Обошлось без жертв.