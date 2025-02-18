Париж, 18 февраля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Лидеры стран Евросоюза поссорились во время экстренного саммита президента Франции Эммануэля Макрона в Париже по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 18 февраля написало издание Financial Times.

«Между лидерами европейских стран вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину на экстренной встрече, целью которой было достижение единой позиции по ответу на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в статье.

В материале уточнили, что Германия, Италия, Польша и Испания высказались против отправки своих вооруженных сил на Украину в качестве миротворцев. Поддержала идею отправки военного контингента на территорию Украины Великобритания. Франция же заявила, что может отправить миротворцев только после прекращения огня и далеко за линию фронта.

Ранее, 17 февраля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о том, что на саммите в Париже поднимут вопрос размещения иностранных военных на Украине после окончания конфликта в качестве гарантии безопасности. При этом он заявил, что это повестка, с которой у ЕС нет ничего общего.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить войска на Украину, если это потребуется для гарантий безопасности.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск исключил вероятность отправки польских войск на Украину. При этом он пообещал, что Варшава поддержит тех, кто решит это сделать.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ЕС часто обсуждают отправку миротворцев на Украину, но пока не было предметных разговоров по этому вопросу. Кроме того, он напомнил о некоторых правилах размещения миротворческих контингентов.