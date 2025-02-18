Москва, 18 февраля, 2025, 13:16 — ИА Регнум. США намерены захватить сталелитейную промышленность Евросоюза. Об этом говорится в материале «РИА Новости», опубликованном 18 февраля.

Global Look Press

Опрошенные агентством экономисты считают, что действия американских властей направлены на захват европейской сталелитейной промышленности, так как в разгар энергетического кризиса 2022 года ЕС столкнулся с неподъемными ценами на электричество, а промышленные компании стали переносить производство за океан.

«Лишившиеся рынка сбыта европейские предприятия очень выгодно выкупят американские компании, прогнозируют эксперты. А потом и пошлины для себя обнулят, сохранив их для конкурентов»,— говорится в публикации.

Отмечается, что на фоне введения президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на сталь и алюминий европейские металлурги ожидают резкого спада в сталелитейной промышленности стран союза. Эксперты из Европейской ассоциации производителей стали Eurofer уверены, что Евросоюз обречен на дальнейшую деиндустриализацию из-за действий американской администрации Белого дома.

«Это эскалация торговой войны, начатой еще при первой администрации Трампа», — приводит агентство слова руководителя Eurofer Хенрика Адама.

В ассоциации также уточнили, что на США приходится всего 16% экспорта стали из ЕС, и странам придется искать других покупателей для еще 3,7 млн т металла. Кроме того, согласно данным Eurofer, в 2024 году в данной отрасли Евросоюза было уволено более 18 тыс. рабочих.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза, отметив отсутствие в ЕС спроса на автомобили, сельхозпродукцию и другие товары из США. 10 февраля администрация Белого дома ввела 25% пошлины на импорт стали и алюминия.

На это 11 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет жесткие и пропорциональные меры в ответ на ограничения США. По ее словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим ни для бизнеса, ни для простых граждан.

Кроме того, в 2024 году президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны ЕС рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у нее газ, а теперь в экономике союза начались необратимые негативные процессы. Он также подтвердил, что США создали на своей территории более благоприятные условия для бизнеса, и многие предприятия начали переносить производство из Европы за океан.