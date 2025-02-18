Москва, 18 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Управляющий сервисного центра по ремонту техники Иван вместе с мастером регулярно отправляется в зону специальной военной операции (СВО), чтобы помочь бойцам.

РИА Новости

Команда сервисного центра смогла восстановить на передовой квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, бензопилы, генераторы и тепловое оборудование. До того, как стали доступны заводские противодроновые мангалы, мастера создали такой сами. Конструкция представляет собой сетку и цепи с дополнительной пулеметной точкой. Ее устанавливают на танк и боевую машину пехоты (БМП), чтобы защитить легкобронированные элементы техники.

«Командир батальона пригласил разработать навесную броню — противодроновую защиту для БМП. С нуля сделали», — рассказал Иван.

Иван добавил, что команда сервисного центра также присылает военнослужащим и то, что связано с их родом деятельности, к примеру тепловые пушки, генераторы и расходный материал для техники.

Также москвичи изготовили противоминные тралы, а недавно они починили очередную партию техники.

По словам Ивана, брать с собой специальное оборудование необязательно: у бойцов на передовой есть все необходимое. Главное, чтобы ремонт был выполнен в кратчайшие сроки, поскольку время — самое ценное на фронте.

Управляющий сервисным центром говорит, что они будут помогать, пока это необходимо, чтобы приблизить победу. Он убежден, что каждый должен внести свою лепту.