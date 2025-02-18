Газиантеп, Турция, 18 февраля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Аэропорт турецкого города Газиантепа вечером 17 февраля временно прекратил вылет и прием самолетов из-за светящегося неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом 18 февраля сообщила местная газета Т24.

Global Look Press

«Около 22:00 (совпадает с мск) в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект <…> и передали ситуацию диспетчерской вышке. Посадка и взлет самолетов в аэропорту были остановлены», — говорится в публикации.

Отмечается, что радары не смогли определить, что это за объект, но эксперты полагают, что это мог быть беспилотник. Приём и вылет рейсов планировалось возобновить после идентификации объекта.

В настоящее время, как следует из онлайн-табло аэропорта Газиантепа, работа воздушной гавани возобновлена.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января турецкое агентство DHA написало, что пилоты в течение двух суток сообщали о загадочном объекте, наблюдаемом ими при посадке и вылете из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гёкчен. Отмечалось, что системы самолётов предупреждали об угрозе столкновения с ним.

После случившегося были проведены широкомасштабные проверки, в результате которых не было обнаружено признаков угрозы на суше и в воздухе.