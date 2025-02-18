Тбилиси, 18 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Запад после начала конфликта на Украине подталкивал Грузию к войне с Россией. Об этом заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили в интервью Radio Courtoisie.

Global Look Press

Он рассказал, что Грузии обещали дать оружие и оставить республику наедине с ядерной державой.

«Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это», — заявил Кавелашвили.

Призывы к началу войну с Россией появлялись с первого дня после начала боевых действий на Украине, отметил президент республики. Кроме того, прозападные силы призывали Тбилиси присоединиться к санкциям, а также послать на Украину добровольцев и поддержать украинскую армию. Кавелашвили напомнил, что Грузия не является ни членом НАТО, ни страной Европейского союза.

Отстоять национальные интересы Грузии помог народ, подчеркнул Кавелашвили. Он добавил, что тогдашний президент Грузии Саломе Зурабишвили «стояла за спиной Молдавии и Украины».

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Запад пытается втянуть Грузию в антироссийские действия по украинскому сценарию. О подобных планах свидетельствуют попытки Запада дестабилизировать ситуацию в Грузии.

Американское интернет-издание The Hill 26 января сообщило о призывах Зурабишвили к главе Белого дома Дональду Трампу оказать давление на Россию. По данным издания, она пыталась получить доступ к Трампу еще до его инаугурации. При этом бывший президент Грузии использовала личные связи.