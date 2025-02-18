Москва, 18 февраля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Россия и Индия подписали соглашение, которое упростит взаимодействие между министерствами обороны стран во время организации совместных мероприятий. Об этом 18 февраля сообщило российское оборонное ведомство.

Global Look Press

«18 февраля 2025 года состоялась встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии Винаем Кумаром, по завершении которой было подписано двустороннее межправительственное соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между Министерством обороны Российской Федерации и министерством обороны Республики Индия при организации вооруженными силами двух стран совместных мероприятий», — сказали в Минобороны РФ.

Ранее, 18 декабря, начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов заявил, что Россия развивает сотрудничество в военной сфере с Китаем, Индией, КНДР, Ираном, а также с другими странами.

Позже, 4 февраля, стало известно, что Индия подписала контракт на закупку российских противокорабельных крылатых ракет. Минобороны Индии подчеркнуло, что эти ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота.

В июле 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Россию с официальным визитом. Это была первая поездка главы индийского правительства после того, как он вступил в должность в третий раз.

Моди во время визита отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранения, инвестиций, туризма.