Киев, 18 февраля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с прошлого четверга, 13 февраля, не записывал традиционные вечерние обращения к украинцам. На это обратило внимание издание «Страна. ua».

Global Look Press

Отмечается, что такой длинный перерыв не наблюдался со времён начала специальной военной операции. При этом, пишут журналисты, в прошедшие дни Зеленский принимал участие в ряде международных встреч. В Киеве он принял министра финансов США Скотта Бессента, затем посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, встретился в ОАЭ с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Именно с занятостью может быть связан такой перерыв, полагает издание. Однако раньше, несмотря на плотный график, глава режима весьма редко пропускал традиционные обращения.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля корреспондент Ульф Рёллер назвал выступление Зеленского на Мюнхенской конференции криком о помощи. По его словам, на мероприятии было заметно, что глава киевского режима находится в сильном отчаянии. Причиной журналист назвал стремление президента США Дональда Трампа добиться заключения мирного соглашения.

Telegram-канал «Легитимный» проинформировал, что Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак после встречи с делегацией США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Мюнхене вышли «красными и нервными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американцы утратили интерес к «клоунам на Банковой», а Зеленский больше не способен удивлять их вбросами о команде экс-президента США Джо Байдена и роли бывшей администрации Соединённых Штатов в разжигании украинского конфликта.