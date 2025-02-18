Москва, 18 февраля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. В центре Москвы хулиганы напали на 38-летнего российского актера кино Андрея Бузулевского. Неизвестные молодые люди насмехались над артистом в вагоне метро, а когда Бузулевский решил подойти и узнать, в чём дело — ему в лицо распылили перцовый баллончик. В разговоре с ИА Регнум актер сообщил, что обратился за помощью в полицию.

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Вечером 9 февраля российский актер Андрей Бузулевский закончил рабочую смену в столичном кинопарке «Москино» и отправился домой на метро. В вагоне поезда на станции «Теплый стан» артист заметил двух неизвестных молодых людей, которые пристально смотрели на него и смеялись. Андрей решил, что парни смеются над ним, но решил не обращать на них внимания и не вступать в конфликт. При этом молодые люди не унимались и продолжали смеяться над актером на протяжении всей поездки.

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Бузулевский вышел из вагона на станции «Китай-город» и уже было направился по своим делам, но заметил, что неизвестные парни также вышли вслед за ним и продолжили смеяться над артистом уже на платформе.

«Я решил подойти и узнать у ребят, что их так рассмешило. Но даже не успел толком задать вопрос, как один из них выпустил мне в лицо струю из перцового баллончика. После чего они оба трусливо сбежали, а я обратился за помощью в полицию», — рассказал Андрей Бузулевский в разговоре с журналистами ИА Регнум.

После нападения Бузулевский обратился за помощью в полицию, в настоящий момент оперативники проводят проверку и разыскивают неизвестных хулиганов.

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Примечательно, что сам артист зла на обидчиков не держит, по его словам, главное, что нападение не сказалось на здоровье и глаза не пострадали от действия перцового баллончика.

Андрей Бузулевский — российский актер кино и сериалов. Артист снимался в новой экранизации сказки братьев Гримм «Бременские музыканты». Также он принимал участие в съемках нового триллера «Резервация» и исторического сериала «Порода». Недавно артист закончил сниматься в историческом сериале «Князь Андрей», который скоро выйдет на экраны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве из-за меховой шубы избили актёра и модель Андрея Пакалова. Нападавший принял артиста за человека нетрадиционной сексуальной ориентации и напал на него.