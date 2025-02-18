Симферопольский район, Крым, 18 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Здание горит на площади 1,5 тыс. квадратных метров в крымском поселке Гвардейский, на месте работают 38 спасателей и 10 единиц техники, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В поселке городского типа Гвардейское горит здание на 1500 квадратах. На месте работают 38 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется«, — говорится в сообщении.

О причинах возгорания ведомство не сообщает.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля на Центральном рынке Симферополя загорелось двухэтажное торговое здание. Сообщалось, что площадь пожара составляла около 300 кв. м. Позднее в ведомстве сообщили, что площадь возгорания выросла до 1000 кв. м, а огонь перекинулся на соседнее здание.