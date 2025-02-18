Донецк, 18 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Когда Вооружённые силы (ВС) России завершат окружение украинских формирований в районе села Константинополь в Донецкой Народной Республике (ДНР), это будет один из самых крупных «котлов» за всё время проведения спецоперации. Об этом 18 февраля сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Отмечается, что в районе этого населённого пункта в котёл могут попасть сразу четыре батальона противника или, по предварительной информации, сразу 2 тыс. украинских бойцов.

По информации источника, у Константинополя находятся 101-я, 123-я и 137-я бригады украинской теробороны, и там же работают 163-й танковый, 33-й и 103-й мотострелковые полки армии России. При этом российские военные уже почти освободили село Андреевка севернее Константинополя, в районе которого сейчас добивают несколько бригад украинских формирований.

В то же время российский 39-й мотострелковый полк заходит на западную часть дороги от Константинополя, чтобы закрыть для противника возможность отступления и подхода подкреплений

«Когда ВС РФ полностью окружат украинские формирования, это станет одним из крупнейших «котлов» за три года спецоперации. До этого ВСУ начали отступление из посёлка Дачное. Этот населённый пункт был их последним рубежом обороны в Волновахском районе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля стало известно, что свыше 500 бойцов украинской армии попали в огневой мешок в районе Свердликово в Суджанском районе Курской области. А 17 февраля российские военные освободили этот населённый пункт.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 19 января заявил, что украинские формирования в селе Великая Новосёлка на западе ДНР находятся в оперативном окружении и фактически обречены. Позднее, 27 января, армия России освободила Великую Новосёлку.