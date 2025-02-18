Пекин, 18 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. Китай приветствует все усилия, которые направлены на достижение мира, включая переговоры России и Соединенных Штатов Америки. Об этом 18 февраля на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

Global Look Press

«Мы приветствуем все усилия, направленные на достижение мира, включая консенсус о мирных переговорах, достигнутый США и Россией», — сказал китайский дипломат.

Он уточнил, что КНР ожидает от всех сторон своевременного участия в мирных переговорах.

При этом он добавил, что Китай всегда считал диалог единственным жизнеспособным способом урегулирования кризиса и всегда твердо придерживался содействия миру и переговорам.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в одном из дворцов королевской семьи Дирия — комплексе Альбасатин в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры. От России на них присутствуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в диалоге участвуют глава Госдепа Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Перед началом встречи делегаций США и России Дмитриев назвал эти переговоры крайне важными для решения глобальных задач. Глава РФПИ уточнил, что на этой встрече он отвечает за их «экономический аспект», и отметил, что сотрудничество в сфере экономики также является важным, потому что ушедшие с рынка РФ американские компании потеряли свыше $300 млрд. Он добавил, что прогресс в переговорах между Россией и США по экономическим вопросам возможен в ближайшие два-три месяца.

Ранее, 17 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время переговоров стороны планируют обсудить восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президента России Владимира Путина с Трампом.