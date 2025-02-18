Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 11:11 — ИА Регнум. На данный момент Россия и США находятся в начале диалога, в том числе по вопросу о санкциях. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы находимся только в начале диалога. Я думаю, очень важно просто начать диалог и сказать: коллеги, санкции ударили по американским компаниям больше, чем они ударили по России», — отметил он в ходе беседы с журналистами.

По словам главы РФПИ, российская сторона намерена начать диалог с этой темы и затем переходить к другим вопросам.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в одном из дворцов королевской семьи Дирия — комплексе Альбасатин в Эр-Рияде начались российско-американские переговоры. От России на них присутствуют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков и глава РФПИ. От США в них участвуют госсекретарь Марко Рубио, помощник прехидента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что санкции Запада могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров. Представитель Кремля отметил, что такие ограничения быстро вводятся и так же быстро при желании отменяются.