Глава РФПИ: РФ и США обсудят восстановление экономических связей в Эр-Рияде
Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Российская и американская стороны обсудят восстановление экономических связей между двумя странами. Об этом 18 февраля заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Весь мир следит за тем, получится ли у США и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — отметил Кабанов.
Он добавил, что налаживание контактов в экономической сфере между Москвой и Вашингтоном крайне важно в основном для США и для других стран, к которым пришло понимание привлекательности российского рынка. Так, по его словам, американский бизнес потерял свыше $300 млрд, покинув РФ.
«Мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и, безусловно, видим, что президент США Дональд Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Как ранее передавало ИА Регнум, утром 18 февраля начались переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Накануне, туда прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также Дмитриев. От американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в процессе переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование украинского конфликта и потенциальную встречу президента России Владимира Путина и Трампа.