Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Российская и американская стороны обсудят восстановление экономических связей между двумя странами. Об этом 18 февраля заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press

«Весь мир следит за тем, получится ли у США и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — отметил Кабанов.

Он добавил, что налаживание контактов в экономической сфере между Москвой и Вашингтоном крайне важно в основном для США и для других стран, к которым пришло понимание привлекательности российского рынка. Так, по его словам, американский бизнес потерял свыше $300 млрд, покинув РФ.

«Мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и, безусловно, видим, что президент США Дональд Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 18 февраля начались переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Накануне, туда прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, а также Дмитриев. От американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в процессе переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование украинского конфликта и потенциальную встречу президента России Владимира Путина и Трампа.