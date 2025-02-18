Москва, 18 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Аналитик-исследователь угроз кибербезопасности компании-разработчика систем кибербезопасности R-Vision Игорь Семенюта дал россиянам пять советов по защите от телефонных мошенников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Так, эксперт рекомендовал гражданам не отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае, если информация важна, собеседник даст об этом знать еще каким-нибудь способом, подчеркнул Семенюта.

Специалист отмечает, что прежде чем перезванивать на незнакомый номер, следует проверить контакт по спам-базам и базам мошеннических номеров.

Кроме того, он добавил, что в случае, если гражданин всё же снял трубку и неспособен понять, мошенник его собеседник или нет, следует отложить телефон и перезвонить напрямую в компанию или орган, от лица которого говорил звонивший.

«Банки, государственные службы и операторы связи не запрашивают коды из SMS, CVV-код карты или логин и пароль от интернет-банка», — процитировала эксперта Lenta.ru.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 февраля правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.

В общей сложности в документе перечислены около 30 мер, направленных на защиту россиян от мошенников. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин 13 февраля сообщил о введении обязательной маркировки звонков для борьбы с телефонными мошенниками.