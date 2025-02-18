Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Совместные проекты позволят делать экономики России и США успешнее. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Global Look Press

«Нам надо также делать совместные проекты, в том числе, например, и в Арктике, и в других областях, совместные проекты позволят нам быть успешнее», — сказал он в ходе беседы с журналистами в Эр-Рияде.

Дмитриев обозначил, что трек по экономике в рамках переговоров идёт отдельно от политического. Он подготовил ряд предложений в инвестиционно-экономической сфере. Глава РФПИ счёл, что прогресс по ним будет достигнут в ближайшие два-три месяца.

По его словам, администрация бывшего американского президента Джо Байдена вводила общественность в заблуждение о состоянии экономики России. Санкции куда больше ударили по самим Соединённым Штатам Америки. Дмитриев подчеркнул, что политика сдерживания РФ провалилась. При этом многие компании США лишились позиций на российском рынке, уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля стало известно, что российско-американские переговоры состоятся во дворце королевской семьи Дирия — комплексе Альбасатин в Эр-Рияде. Россию на них представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и Дмитриев. От США в Саудовскую Аравию прибыли госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах стороны обсудят перспективы восстановления двусторонних отношений, урегулирование конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.