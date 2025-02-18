Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Прогресс в переговорах между Россией и Соединенными Штатами Америки по экономическим вопросам возможен в ближайшие два-три месяца. Об этом 18 февраля заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Он уточнил, что пока страны находятся в самом начале диалога по вопросу о санкциях.

«Санкции против РФ ударили по США сильнее, чем по России», — подчеркнул глава РФПИ.

При этом, по его мнению, совместные проекты двух стран позволят сделать экономики США и России успешнее.

«Мы не можем раскрывать детали. Все, что я могу сказать, у нас идет очень важный трек по экономике. И, понятно, есть вопрос политический. Я политическими вопросами не занимаюсь, но вот вопросами инвестиционно-экономическими. У нас есть ряд предложений, над которыми наши коллеги думают. Я считаю, что там будет, возможно, прогресс уже не в отдаленной перспективе, а в ближайшие 2-3 месяца», — сказал он.

Перед началом встречи делегаций США и России Дмитриев назвал эти переговоры крайне важными для решения глобальных задач. Глава РФПИ уточнил, что на этой встрече он будет отвечать за их «экономический аспект», и отметил, что сотрудничество в сфере экономики также является важным, потому что ушедшие с рынка РФ американские компании потеряли свыше 300 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 февраля, стало известно, что российско-американские переговоры пройдут во дворце королевской семьи Дирия — комплексе Альбасатин в Эр-Рияде. В российскую делегацию вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ. От американской стороны на них будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 февраля рассказал, что во время переговоров стороны планируют обсудить восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президента России Владимира Путина с Трампом.