Москва, 18 февраля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения со 100-летним юбилеем. Телеграма 18 февраля опубликована на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Его создание стало важным шагом в развитии эндокринологии, значимым событием в истории отечественного здравоохранения», — отметил глава государства.

По его словам, центр объединил в своих стенах талантливых учёных, врачей, клиницистов, биологов и других специалистов, которые искренне радеют за общее дело.

Путин подчеркнул, что в центре трудятся высококвалифицированные сотрудники, сохраняющие и передающие из поколения в поколение традиции медицины. Центр уделяет внимание не только клинической практике, но и фундаментальным и прикладным исследованиям, позволяющим внедрять инновационные разработки.

Президент поблагодарил коллектив центра за труд и верность своему призванию, а также пожелал им успехов в работе.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Путин провёл встречу с главой НМИЦ эндокринологии главным внештатным эндокринологом Минздрава Иваном Дедовым. Академик уточнил, что центр принимает 150 тысяч пациентов амбулаторно и 25 тысяч — стационарно. Дедов добавил, что учреждение занимается лечением всего спектра патологий в области эндокринологии.