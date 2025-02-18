Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Предстоящие переговоры между представителями России и США являются крайне важными для решения глобальных задач. Об этом 18 февраля заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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«Безусловно, сегодняшние переговоры с американской делегацией крайне важны. И весь мир следит за тем, получится ли у Соединённых Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — рассказал он в беседе с журналистами.

Глава РФПИ уточнил, что на этих переговорах он будет отвечать за их «экономический аспект», и отметил, что сотрудничество в сфере экономики также является важным, потому что ушедшие с рынка РФ американские компании потеряли свыше 300 млрд долларов.

Дмитриев добавил, что на фоне этого тема совместных экономических путей и позитивных решений вопросов важнее в основном для США и для многих других стран, начинающих понимать, что российский рынок является крайне привлекательным, и потому на нём нужно быть.

«Поэтому мы надеемся на позитивную дискуссию, позитивный диалог и, безусловно, видим, что президент [США Дональд] Трамп очень активно решает большое количество проблем в мире. Надеемся, что позиция России будет очень четко услышана и диалог продолжится», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 февраля стало известно, что российско-американские переговоры состоятся во дворце королевской семьи Дирия — комплексе Альбасатин в Эр-Рияде. Россию на них представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ. От американской стороны на них будут присутствовать госсекретарь Марко Рубио, помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 17 февраля рассказал, что во время переговоров стороны планируют обсудить восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президента России Владимира Путина с Трампом.