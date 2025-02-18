Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Переговоры делегаций России и Соединенных Штатов Америки начались в Эр-Рияде. Об этом 18 февраля сообщил МИД РФ.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Переговоры проходят в одном из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин.

Накануне, 17 февраля, в столицу Саудовской Аравии прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков. Помощник президента по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

От США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что во время переговоров стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа.