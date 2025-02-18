Будапешт, 18 февраля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. Европейцам приходится узнавать новости о переговорах России и США по Украине из газет. Об этом 17 февраля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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«Особенно болезненно, что мы, европейцы, сейчас пытаемся узнать об этом (переговорах РФ и США по Украине. — Прим. ред.) из газет. Потому что мы упустили момент, лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе», — отметил он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, передаёт Daily News Hungary.

Он напомнил, что последние три года обращался к главам европейских государств с предложением проводить политику мира. Теперь же Европа сможет наблюдать за ходом переговорного процесса лишь со стороны, подчеркнул венгерский премьер. Самые важные для неё вопросы будут решаться без её же участия, добавил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля премьер Венгрии заявил, что Евросоюз не заслужил место за столом переговоров по Украине. Данное место можно было получить благодаря умелому руководству и дипломатии, но Брюссель не смог продемонстрировать ни того, ни другого, подчеркнул он.

Спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог заявил, что не видит никакой роли Европы в переговорах, которые проводятся между Россией и США в Саудовской Аравии. На одном из мероприятий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он при этом пытался успокоить европейцев, заявив, что это не означает, что «их интересы не учитываются, не используются и не развиваются».

В своей статье для ИА Регнум журналист Пётр Акопов писал, что переговоры президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, и они требуют своего в них участия, однако встречи президентов РФ и США будут двусторонними.