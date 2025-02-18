Самара, 18 февраля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Областной суд в Самаре оставил под стражей внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерину Тархову (Бельскую), обвиняемую в убийстве деда и бабушки. Об этом в пресс-службе суда сообщили 18 февраля.

РИА Новости

«Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

В суде уточнили, что в случае избрания более мягкой меры пресечения в отношении подозреваемой она может скрыться от следствия и суда, попытаться уничтожить вещественные доказательства по делу или совершить иные действия, препятствующие расследованию.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве супругов задержали их внучку. Выяснилось, что она продала машину деда и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с его телефона и телефона своей бабушки. По версии следствия, женщина убила родственников из-за денег, расчленила трупы и постепенно выносила фрагменты тел из квартиры.

По решению суда Тархову 5 февраля заключили под стражу. Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что его заберет отец, живущий в Израиле.