Москва, 18 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Самым сытным и полезным является завтрак из белковых продуктов. Об этом 18 февраля заявил диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Global Look Press

Отмечается, что для здорового организма человек должен получить насыщение и больше калорий по время завтрака, чем во время ужина. В связи с этим эксперт порекомендовал россиянам есть утром белковую пищу, в которой содержится максимум полезных калорий.

«В белковом завтраке должны сочетаться как животные, так и растительные продукты, например, цельнозерновые каши (геркулесовая, гречневая), бобовые (фасоль, чечевица, горох)», — уточнил Кабанов.

Он также добавил, что для полезного завтрака подойдут вареные яйца и каши на воде, можно пить чай и кофе, а вот от колбас со сливочным маслом, молока и сахара стоит отказаться из-за высокого содержания насыщенных жиров.

«Перебор насыщенных жиров в рационе приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения», — рассказал диетолог в беседе с Lenta.ru.

Ранее 12 января нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ИА Регнум рассказала о пользе употребления клетчатки (растительных волокон). Эксперт отметила, что помимо укрепления организма клетчатка способна стать профилактикой онкологических заболеваний.

По словам Писаревой, тарелка должна быть минимум наполовину заполнена овощами и зеленью, чтобы организм смог получить большое количество витаминов, микроэлементов, ферментов, которые поспособствуют созданию здоровой микрофлоры кишечника. От нее, в свою очередь, зависит до 80% иммунитета человека.