Голая Пристань, Херсонская область, 18 февраля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Два мирных жителя за сутки погибли и ещё двое получили ранения в результате обстрелов территории Херсонской области со стороны украинских формирований. Об этом 18 февраля рассказали в экстренных службах региона.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В результате атак БПЛА ВСУ в Каховке погибли два мирных жителя, ещё один получил ранения. Жительница Голой Пристани получила травматическую ампутацию левой стопы из-за обстрела ВСУ», — заявил журналистам представитель экстренных служб области.

Он уточнил, что за сутки Вооружённые силы Украины нанесли в общей сложности 38 ударов по населённым пунктам на левобережье Днепра, 16 из которых были произведены ночью.

Представитель экстренных служб добавил, что под обстрелы украинских войск в Херсонской области попали: Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка и Днепряны.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля мирная жительница погибла при ударе украинского дрона по двигавшемуся автомобилю в Белгородской области. Женщина умерла от полученных ран на месте до приезда медиков.

Позднее в этот же день пенсионер получил ранение в результате обстрела украинской армией посёлка Коренево в приграничье Курской области. Мужчину с осколочными ранениями и акустической травмой оперативно доставили в больницу для оказания медпомощи.