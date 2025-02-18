Мурманск, 18 февраля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Мурманский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 25-летнего Артёма Константинова, обвинённого в связях с украинскими спецслужбами. Об этом 18 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2022 году региональное управление ФСБ уже объявляло мужчине предостережение касательно действий по статье о госизмене. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что Константинов всё-таки установил контакты с представителем украинской спецслужбы и выполнял его задания. В частности, мужчина связался с представителями вооружённого формирования, согласившись вступить в него и отправиться на спецоперацию в составе украинских войск.

«Вступил в законную силу приговор Мурманского областного суда в отношении гражданина России Константинова Артёма Юрьевича, 2000 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены», — заявили в ЦОС ФСБ.

Суд приговорил его к 13 годам в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля жителя Челябинска признали виновным в поджоге оборудования на железной дороге в 2023 году. Также его обвинили в попытке совершить теракт на объекте Минобороны, вступлении в террористическую организацию и помощи спецслужбам Украины. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что спецслужбы Украины активизируют вербовку россиян в попытках вовлечь их в преступную деятельность.