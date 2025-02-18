Донецк, 18 февраля, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Командование украинских формирований перебросило группу наёмников из Польши на константиновское направление в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 февраля рассказали в российских силовых структурах.

Global Look Press

«На одном из участков константиновского направления противник разместил поляков. Это довольно большая группа», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что эти воюющие на стороне киевского режима наёмники хорошо подготовлены и имеют хорошую экипировку.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 17 февраля рассказал, что армия России освободила ландшафтный парк «Клебан-Бык» под Константиновкой. Он добавил, что ВС РФ с нескольких сторон разрезают группировку украинских войск у Красноармейска (украинское название — Покровск).

Пушилин 16 февраля сообщил, что российские военные смогли прорвать оборону противника на красноармейском направлении и выйти на трассу Красноармейск — Константиновка. Он назвал успешными действия армии России на этом направлении.