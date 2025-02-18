Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Местом проведения переговоров России и Соединенных Штатов Америки станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Об этом стало известно утром 18 февраля.

Global Look Press

Делегации обеих стран скоро прибудут на площадку.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

От США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию 17 февраля. Помощник президента по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что во время переговоров стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа.