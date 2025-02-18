Переговоры РФ и США пройдут во дворце королевской семьи Дирия в Эр-Рияде
Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Местом проведения переговоров России и Соединенных Штатов Америки станет один из дворцов королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин. Об этом стало известно утром 18 февраля.
Делегации обеих стран скоро прибудут на площадку.
Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
От США в переговорах примут участие госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Ушаков и Лавров прибыли в Саудовскую Аравию 17 февраля. Помощник президента по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речи идти не может, заявил он.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что во время переговоров стороны обсудят восстановление отношений между двумя странами, урегулирование конфликта на Украине и потенциальную встречу президентов России и США Владимира Путина и Трампа.