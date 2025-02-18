Гатчина, Ленинградская область, 18 февраля, 2025, 10:09 — ИА Регнум. Тело 25-летней гражданки Таджикистана с признаками насильственной смерти нашли на обочине лесной дороги в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 18 февраля сообщил источник телеканала РЕН ТВ в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уточняется, что работавшая продавщицей алкомаркета женщина вышла с места работы поздно вечером 1 февраля, однако домой так и не вернулась.

«Труп женщины с признаками насильственной смерти был найден в 200 метрах от лесного шоссе неподалеку от деревни Романовка 17 февраля», — рассказал источник.

В данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В совершении убийства заподозрили 40-летнего гражданина Таджикистана.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля сотрудника администрации Николаевского района Хабаровского края обнаружили мёртвым у многоэтажного жилого дома в городе Николаевске-на-Амуре. Отмечалось, что мужчина был фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») из-за высказываний в адрес российской армии.