Париж, 18 февраля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. В ходе экстренного саммита в Париже по украинскому конфликту произошёл конфликт из-за вопроса о возможной отправке туда миротворцев. Об этом 18 февраля сообщила газета Financial Times (FT).

Blondet Eliot/ABACA/TASS

«Европейские страны вступили в конфликт из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече, целью которой было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в публикации.

Уточняется, что ФРГ, Италия, Польша и Испания выступили против отправки своих воинских контингентов в зону конфликта на Украине, Британия выступила в поддержку этой идеи, а Франция высказалась за отправку миротворцев в случае прекращения огня и далеко за линию фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на экстренном саммите в Париже будет обсуждаться вопрос о размещении иностранных войск на Украине после окончания конфликта в качестве гарантии безопасности.

Журнал The Economist 16 февраля написал, что американские чиновники предлагают в случае достижения соглашения о прекращении огня в зоне конфликта на Украине направить туда иностранных миротворцев, включая военных не из стран Европы, например, из Китая и Бразилии.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и государства, которые не входят в регион. Он подчеркнул, что США не станут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности киевского режима.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января отметил, что любой иностранный военный контингент, прибывший на Украину без разрешения на то России, станет законной целью для ВС РФ. Пресс-секретарь российского лидераа Дмитрий Песков в декабря 2024 года заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.