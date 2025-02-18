Сватово, ЛНР, 18 февраля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике сотрудника правоохранительных органов, подозревающегося в работе на киевский режим. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

Силовики задержали жителя Сватовского муниципального округа, причастного к передаче данных о российских коллегах Киеву.

«Установлено, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию ГУР МО Украины, осуществил сбор сведений о дислокации подразделений ВС РФ, служебной информации о личном составе МВД России, координат расположения объектов телекоммуникационной инфраструктуры республики», — сообщили в ведомстве.

Переданные киевскому режиму разведданные использовались для нанесения ударов по территории ЛНР. Против задержанного жителя Сватово возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).