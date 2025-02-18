Кировск, Мурманская область, 18 февраля, 2025, 09:49 — ИА Регнум. Компания «ФосАгро» объявила о достижении исторического максимума в производстве и отгрузке готовой продукции по итогам января. Как пояснили в «ФосАгро», это стало результатом масштабных инвестиций в развитие производств.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Впервые за время своей деятельности предприятия группы «ФосАгро» произвели более миллиона тонн минеральных удобрений, кормовых фосфатов и триполифосфата натрия. Как отметил генеральный директор АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») Александр Гильгенберг, на развитие всех производств компании в Мурманской, Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях «ФосАгро» только в прошлом году направила рекордные 75 млрд рублей. Всего же за последние три года компания инвестировала в развитие более 200 млрд рублей.

«За прошедшие 10 лет мы на 90% увеличили выпуск агрохимической продукции, ежегодно поднимая планку объёма производства. Столь высокие январские показатели — 1,06 млн тонн выпуска агрохимической продукции — важный задел для того, чтобы в 2025 году эта традиция была продолжена», — сказал Александр Гильгенберг.

Также в январе «ФосАгро» установила сразу два исторических рекорда в части отгрузки, превзойдя за месяц миллионную отметку как по агрохимической продукции (1,07 млн тонн), так и по апатитовому концентрату (1,01 млн тонн). «Благодаря эффективному взаимодействию транспортных служб компании с руководством Российских железных дорог и администрациями портов, а также высокой оперативности наших логистических партнеров нам удалось сохранить темпы производства и выполнить свои обязательства перед потребителями на стратегически приоритетном внутреннем рынке и в 100 странах мира», — сообщил заместитель генерального директора — коммерческий директор ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин.