Москва, 18 февраля, 2025, 09:41 — ИА Регнум. Запад мечтает превратить Чёрное море и Балтику в акватории НАТО. Об этом 18 января заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Global Look Press

Он отметил, что западные страны, в том числе Великобритания, под видом поддержки Украины пытается оккупировать украинские земли для долгосрочного противостояния с РФ.

«Отрезать Россию от морских выходов к Западу, от Чёрного моря и Балтики — заветная мечта Лондона еще с XVIII столетия», — процитировал Патрушева aif.ru.

Лондон пытается заставить европейские страны изменить законы, чтобы затем арестовывать российские суды в Балтийском море при малейшем подозрении в том, что они «якобы могут нанести ущерб окружающей среде и морской инфраструктуре».

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Патрушев заявил, что Запад с подачи Лондона пытается парализовать работу российских портов в Ленинградской и Калининградской областях. При этом используются террористические методы. Он привел в пример атаку на российское судна в Средиземном море и пиратский захват судна Eagle S в Балтийском море.