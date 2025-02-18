Москва, 18 февраля, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад о расследовании дела, связанного с гибелью в больнице отца жительницы города Тобольска Тюменской области. Об этом вечером 17 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что ранее в СМИ появилось обращение женщины к председателю СК РФ об установлении обстоятельств смерти её отца в больнице Тобольска. Жительница города считает, что её отец скончался из-за ненадлежащего оказания ему медпомощи, а расследование этого дела затянулось.

Региональные следственные органы СК РФ расследуют по этому факту уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») и проводят по нему комплекс необходимых судебно-медицинских экспертиз.

«По поручению главы ведомства руководителем СУ по Тюменской области Кубляковым А. А. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января жительница Тобольска Гульдания Юмадеева обратилась в СК РФ после смерти отца в областной больнице № 3, так как сочла, что мужчине не оказали необходимую медицинскую помощь. Отца 7 ноября госпитализировали в отделение неотложной помощи с переломом поясничного отдела позвоночника.

По словам женщины, её отцу давали только обезболивающие и больше никак не лечили, а также не позволяли двигаться. В результате пациента перевели в гнойное отделение с диагнозом «застой в лёгких».