Таллин, 18 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. Крупнейший в Эстонии завод по производству целлюлозы Estonian Cell приостановил работу из-за резкого роста цен на электричество, который произошёл после выхода республики из единой энергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва). Об этом 17 февраля сообщил портал Balt News.

Global Look Press

Уточняется, что руководство предприятия каждый день следит за ценообразованием, однако пока высокие цены на электроэнергию делают производство нерентабельным. Как отметил финансовый директор завода Меэлис Кузьма, стоимость электричества во многом зависит от погоды, и это является причиной дополнительной нестабильности для бизнеса.

При этом завод Estonian Cell — это самый крупный в Эстонии промышленный потребитель электроэнергии (около 25 МВт). В начале года цены на электричество в республике выросли до рекордных показателей —184 евро за мегаватт-час против 75,5 евро по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, после чего энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме. На следующий день Литва, Латвия и Эстония завершили присоединение к системе электросетей Европы после отключения от БРЭЛЛ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение стран Прибалтики якобы является «свободой от угроз и шантажа». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 февраля прокомментировала эти слова, отметив, что такой шаг является продолжением уничтожения имевших предпосылки к процветанию стран.

Постпредство России при Евросоюзе назвало отключение стран Прибалтики от БРЭЛЛ политически мотивированным шагом. Уточнялось, что за эти решения будут расплачиваться европейские домохозяйства и бизнес в прибалтийских странах.