Мелитополь, 18 февраля, 2025, 09:06 — ИА Регнум. В случае замораживания проведения специальной военной операции возникнет угроза как для России, так и для всего Русского мира. Такое мнение 18 февраля высказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

ИЗВЕСТИЯ

Глава региона подчеркнул, что он является противником любых заморозок неразрешённых конфликтов.

«Русский мир, если мы остановим … [боевые действия], будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье. И вообще сама по себе конструкция мира», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Балицкого, если не разрешить украинский конфликт сегодня, потом его придётся заканчивать нашим детям.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. В делегацию России вошли помощник президента страны Юрий Ушаков и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне Лавров подчеркнул, что Россия во время переговоров по украинскому кризису не пойдет ни на какие территориальные уступки. Глава МИД РФ напомнил, что власти СССР в своё время уже делали такого рода уступки Украинской ССР.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля назвала неприемлемыми замораживание украинского конфликта или временное перемирие. Дипломат пояснила, что западные страны воспользуется такой паузой, чтобы укрепить военный потенциал киевского режима.

Президент России Владимир Путин 20 января заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Глава государства также указал на необходимость устранить первопричины, которые привели к украинскому кризису.