Москва, 18 февраля, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Атака украинских дронов по насосно-перекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума подобна укусу бешеного животного, в отчаянии набросившегося на своего хозяина. Об этом 18 февраля заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Global Look Press

Он напомнил, что атакованная ВСУ станция обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Перекачиваемая нефть принадлежит разным компаниям, прежде всего американским и европейским. Доля американского бизнеса в поставках нефти по этому нефтепроводу в 2024 году составила более 40%, совокупная доля вместе с другими компаниями Запада превышает 65%.

Медведев подчеркнул, что киевскому режиму все это хорошо известно. Он задал вопрос, «зачем лебезящему сальному животному, которое полностью зависит от «доброты» своего хозяина и размера поставленного ему корыта, понадобилось атаковать своих благодетелей».

«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина, и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп озвучивал планы снизить цены на нефть. Удар по нефтяному консорциуму может разбалансировать рынок и увеличить скачки цен на нефть, нанеся прямой ущерб американским компаниям.

Медведев назвал атаку ВСУ ударом лично по Трампу. По его словам, киевский режим «в страшном отчаянии». «Укус» должен доказать Вашингтону, что «животное перестало быть домашним и теперь представляет опасность для всего скотного двора», а также для самого хозяина.

Он отметил, что хозяину «придется проверить, не страдает ли животное бешенством» и сделать себе прививку. Лучше всего «поскорее усыпить больное животное для посмертного исследования тканей головного мозга», подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Трампом. Путин и Трамп согласились с тем, что конфликт на Украине можно решить путем переговоров. Российский лидер подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта.

В Эр-Рияде 18 февраля состоятся переговоры России и США. Российскую сторону представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Встречи будут посвящены теме восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также вопросу проведения в перспектике переговоров по урегулированию конфликта на Украине.