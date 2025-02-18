Москва, 18 февраля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Запуск переговоров между Россией и США не окажет никакого влияния на сотрудничество российской стороны с Ираном. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Процесс взаимодействия Москвы и Тегерана никак не связан с российско-американскими отношениями», — отметил он в интервью агентству IRNA, отвечая на вопрос о позиции Москвы в случае, если президент США Дональд Трамп потребует от России прекратить сотрудничество с Ираном.

Представитель Кремля уточнил, что российская сторона убеждена, что вопрос о ядерной программе Ирана при проявлении политической воли всеми участниками переговорного процесса можно и необходимо решить путём дипломатии.

Песков добавил, что Россия придает большое значение хорошим отношениям с Ираном и собирается заниматься их всесторонним развитием, включая путём оказания помощи в разрешении важнейших проблем, в том числе — в вопросе иранской ядерной программы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля в Эр-Рияде состоятся российско-американские переговоры. В делегацию России вошли помощник президента страны Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США 4 февраля подписал указ о максимальном давлении на Иран, позволяющий задействовать все возможности страны по недопущению получения Ираном ядерного оружия. Документ также призван сократить экспорт иранской нефти.

Посол РФ в Иране Алексей Дедов 6 февраля заявил, что Запад старается спровоцировать Иран на жёсткие шаги, хотя никаких свидетельств того, что Тегеран планирует создать ядерное оружие, нет. По его словам, заявления иранских властей о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) нужно рассматривать в качестве предупреждения коллективному Западу, который угрожает ввести санкции и применить к государству силу.