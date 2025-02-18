Лондон, 18 февраля, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится установления мира на Украине. Об этом 18 февраля написал британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

Global Look Press

«Украинская клика в Киеве, финансируемая западными спонсорами, напугана последствиями мирного соглашения. Для Зеленского мир означает потерю власти и авторитета», — заявил Прауд.

Он отметил, что больше не будет «журналистов, ловящих каждое его слово», не будет и оваций в адрес Зеленского во время крупных мероприятий на Западе. Мир на Украине поставит крест на его карьере как политика. Поэтому Зелениский никогда бы согласился бы на мирное соглашение, если бы у него был выбор.

Неминуемый проигрыш Киева в вооруженном конфликте стал очевиден после провального контрнаступления украинский армии в 2023 году, отметил Прауд.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран согласились с тем, что конфликт на Украине можно решить путем переговоров. При этом президент РФ подчеркнул, что для наступления мира на Украине необходимо устранить первопричины этого конфликта.

После разговора с российским лидером Трамп позвонил Зеленскому. Позже американский президент заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 1991 года. Он также заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.