Грозный, 18 февраля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Окончания специальной военной операции сразу после проведения мирных переговоров по конфликту на Украине ждать нельзя и расслабляться в связи с этим — тоже. Об этом 18 февраля заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и … [вооружённый конфликт] закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были ещё лучше», — заявил он в ходе совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, отрывок выступления главы республики опубликован в его Telegram-канале.

Кадыров также указал на необходимость использования в ходе боевых действий новых уникальных технологий, невзирая на их стоимость, и высказал уверенность в победе России в конфликте.

Глава Чечни отметил, что обладающие достаточной базой знаний и современным оснащением российские военные ведут успешное продвижение в зоне спецоперации, в ходе которого освобождают территории и удерживают инициативу на поле боя.

«Нам удалось значительно повысить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 февраля в Эр-Рияд прибыли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. По прибытии Ушаков отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров с представителями Вашингтона. Он добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США.

В свою очередь глава МИД РФ заявил о готовности выслушать позицию представителей США и передать её руководству России, чтобы оно определило дальнейшие шаги. Лавров подчеркнул, что российская сторона не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения кризиса на Украине.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление отношений между Россией и США, подготовку возможных переговоров по разрешению конфликта на Украине и и организацию российско-американской встречи на высшем уровне.