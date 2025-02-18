Торонто, Канада, 18 февраля, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате крушения пассажирского воздушного судна американской авиакомпании Delta в международном аэропорту Пирсон в Торонто увеличилось до 18 человек. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Global Look Press

«Первоначальные отчёты показывают, что погибших нет, а 18 пассажиров с травмами были доставлены в местные больницы. Наша главная задача — заботиться о пострадавших», — привёл сообщение пресс-службы телеканал CNN.

Уточняется, что из-за инцидента международный аэропорт Торонто приостановил приём и вылет рейсов на оставшуюся часть вечера 17 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 17 февраля прибывший из американского Миннеаполиса самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся при посадке в Торонто. Причины произошедшего пока неизвестны.

Пассажиры лайнера опубликовали кадры с места авиакатастрофы, на которых запечатлён перевернувшийся фюзеляж самолёта. Также у него во время посадки оторвало крылья.