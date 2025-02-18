Эр-Рияд, 18 февраля, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Американский бизнес в результате ухода из России на фоне санкций потерял $300 млрд. Такое заявление сделал 18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телекомпании CNN в саудовской столице Эр-Рияде.

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«Американские компании потеряли $300 млрд из-за ухода из России. Отсутствие совместной работы привело к тому, что в американской экономике возникла огромная цифра в $300 млрд потерь, которые легли на американский бизнес», — уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что взаимоотношения между США и Россией имеют мировое значение, поэтому странам нужно вести диалог и извлечь выгоду для своих экономик из совместной работы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где во вторник, 18 февраля, состоятся переговоры России и США.

Ушаков по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США. Об участии украинской стороны речь не идёт.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.