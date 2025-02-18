Якутск, 18 февраля, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Летевший по маршруту Олекминск — Якутск самолёт Ан-24 с 34 пассажирами на борту не смог совершить посадку в аэропорту Якутска. Об этом 18 февраля сообщила региональная служба спасения.

Максим Блинов/РИА Новости

«В 13:15 (07:15 мск) на номер оперативного дежурного службы спасения Якутии поступил вызов — в аэропорту города Якутска не может совершить посадку самолёт Ан-24, выполнявший рейс по маршруту Олекминск — Якутск», — говорится в Telegram-канале службы.

Уточняется, что воздушное судно компании «Полярные авиалинии» должно было приземлиться в 13:15 (07:15 мск). По предварительной информации, причиной инцидента стала поломка шасси. На борту самолёта 34 пассажира и пять членов экипажа.

Позднее в службе спасения сообщили, что воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Якутска.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 февраля самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся при посадке в международном аэропорту Торонто имени Пирсона при посадке. В результате этого никто не погиб.

Воздушная гавань Торонто после крушения самолёта временно прекратила работу. Позднее стало известно, что число пострадавших в результате инцидента выросло до 15 человек.