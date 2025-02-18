Рим, 18 февраля, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осталась недовольной встречей лидеров Евросоюза в Париже из-за его критического настроя по отношению к президенту США Дональду Трампу. Об этом пишет газета Sole 24 Ore.

Chigi Palace Press Office/ Filip/Global Look Press

Отмечается, что Мелони прибыла на встречу последней, когда все остальные участники уже провели за столом переговоров почти час. После завершения встречи Мелони покинула Елисейский дворец, не сказав ни слова, отмечает газета.

По данным газеты, Мелони не понравился «антитрамповский формат» встречи.

«США работают над достижением мира, и мы должны внести свой вклад», — приводит газета слова итальянского премьер-министра.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 15 февраля, глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил лидеров стран ЕС на экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Такой шаг предпринят в ответ на политику президента США Трампа.

После завершения консультаций в Париже Трамп провёл телефонный разговор с Макроном и обсудил с ним предстоящие переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Помимо этого, глава Белого дома и французский лидер затронули экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже.

Саммит лидеров ЕС состоялся на фоне ожиданий переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, которые назначены на 18 февраля. На них, в частности, обсудят урегулирование конфликта на Украине. Страны Евросоюза требовали, чтобы их также допустили к диалогу, однако, как сообщил 17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков по прибытии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияд, переговоры состоятся только между Москвой и Вашингтоном. Кроме этого, он отметил, что главной целью предстоящей встречи с американской делегацией является начало нормализации отношений с США.