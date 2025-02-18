Москва, 18 февраля, 2025, 08:13 — ИА Регнум. В результате аварии на МКАД на западе Москвы погиб водитель грузового автомобиля. Об этом 18 февраля сообщила Госавтоинспекция российской столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По предварительной информации, около 05:24 мск на внутренней стороне 49-го км МКАД водитель грузовика, не справившись с управлением, наехал на разделяющее транспортные потоки барьерное ограждение.

«От полученных травм водитель грузового автомобиля скончался на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции Москвы и следственно-оперативной группы устанавливают все причины аварии, движение автотранспорта на месте ДТП затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля в Башкирии произошло ДТП с участием 14 автомобилей. В результате него пострадали три человека, в том числе трёхлетний ребёнок. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи.