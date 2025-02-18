Берлин, 18 февраля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT, призвал отменить в Германии депутат бундестага ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк.

Global Look Press

«Я думаю, мы должны остановить и отменить все эти санкции… Мы должны прекратить банковскую блокаду… Например, Россия была исключена из системы SWIFT, и это должно быть немедленно прекращено», — уточнил политик 18 февраля в беседе с «РИА Новости».

По мнению Готтшалька, ради нормализации отношений между странами потребуется провести переговоры, чтобы выяснить, как создать новую «европейскую систему безопасности», которая закрепит нейтральный статус для ряда стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» в предвыборной кампании заявила, что намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По мнению представителей партии, ФРГ необходимо расширять сотрудничество с другими государствами в разных сферах.

На съезде партии в городе Ризе в Саксонии, который состоялся 12 февраля, политики отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте. В предвыборной программе АдГ указывается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», однако будущее Украины АдГ рассматривает вне НАТО и Евросоюза. Кроме того, партия выступает за восстановление «нормальной» торговли с Россией.

Во время выступления 11 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель заявила, что Германия намерена закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2».