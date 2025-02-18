Москва, 18 февраля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. Российский экипаж вертолёта Ми-28НМ ударил по личному составу украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом утром 18 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Там отметили, что во время выполнения боевого задания по поддержке российских бойцов группировки войск «Север» лётчики Ми-28НМ выпустили ракеты по заданным координатам.

После пуска ракет вертолёты с помощью тепловых ловушек предотвратили попадание ракет переносного зенитного комплекса (ПЗРК) украинских войск. Позже авиационный наводчик доложил об успешном уничтожении всех целей, отметили в военном министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Свердликово в Курской области. В военном ведомстве также отметили, что российские военные также нанесли удары по ряду бригад противника у Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного, отразив четыре контратаки украинской армии.

27 января российские военные освободили населённый пункт Николаево-Дарьино в курском приграничье. Они также нанесли поражение по 12 бригадам противника возле Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 17 января рассказал, что армия России за две недели освободила четыре населённых пункта в Курской области. Военный уточнил, что это Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.