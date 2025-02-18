Москва, 18 февраля, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили пять украинских беспилотников. Об этом утром 18 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что четыре беспилотника ВСУ были уничтожены над территорией Воронежской области и один беспилотник над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 18 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над регионом.Предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет, уточнял он. Перед этим Гусев информировал об уничтожении другого украинского БПЛА.

17 февраля киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. В результате атаки повреждения получили более 50 домовладений в Северском и Славянском районах региона. Пострадала женщина.