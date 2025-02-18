Столица Саудовской Аравии сегодня, 18 февраля, станет местом официальной встречи высокопоставленных делегаций России и США. Главной целью предстоящих переговоров является начало нормализации российско-американских отношений, и об участии украинской стороны речи идти не может, заявил по прибытии в Эр-Рияд помощник президента РФ Юрий Ушаков. Среди заявленных тем — возможные переговоры по украинскому конфликту, а также организация встречи президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа, отмечал накануне представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Саудовская Аравия выбрана местом переговоров, потому что это устраивает и российскую, и американскую стороны. Таким известием ознаменован новый, 1090-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Эр-Рияд

Организации переговоров предшествовал телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 12 февраля 2025 года. Беседа длилась около полутора часов. Лидеры обсудили, в частности, украинский конфликт и согласились с тем, что его можно разрешить мирными переговорами. Ранее российский лидер неоднократно подчеркивал, что в урегулировании данного вопроса не будет никаких уступок.

Характерно, что на первый после начала специальной военной операции российско-американский контакт высокого уровня не пригласили и представителей Евросоюза (ЕС).

«Европейцам нечего делать на переговорах по Украине, если они рассчитывают на заморозку конфликта ради дальнейшего вооружения Киева», — такими словами ответил глава МИД РФ Сергей Лавров на призыв президента Финляндии Александра Стубба к объявлению перемирия, которое поможет укрепить военный потенциал Украины.

«Мы послушаем американских собеседников. И, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решение о дальнейших шагах», — отметил глава российского ведомства в ходе совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Марко Джуричем 17 февраля.

Весьма нервно на предстоящую российско-американскую встречу отреагировали не только в ЕС, где в ответ на политику Трампа провели экстренный саммит. Владимир Зеленский накануне заявил, что не намерен признавать такие договоренности.

Вместе с тем французская газета Le Monde со ссылкой на пресс-секретаря Сергея Никифорова известила, что украинский лидер отправится в Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий же день после встречи представителей США и России, и что визит этот «планировался давно».

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