Вашингтон, 18 февраля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Аудит в Форт-Ноксе, где хранится половина золотого запаса США, потребовал провести американский предприниматель Илон Маск, и убедиться, что золото не украдено. Соответствующую публикацию Маск сделал 17 февраля на своей странице в соцсети Х.

«Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там», — написал Маск.

Подозрения возникли у предпринимателя и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) на фоне просьб пользователей соцсетей, в том числе сенатора-республиканца Рэнда Пола, провести аудит в Форт-Ноксе. Маск поддержал предложение, прокомментировав его словами: «Давайте сделаем это!»

Как отмечали американские СМИ, в случае, если аудит проведут, то любое расхождение между опубликованными цифрами и реальными резервами в хранилище вызовет шок на мировых рынках золота.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск пошутил про множество проживающих в стране вампиров, прокомментировав таким образом информацию о получающих на сегодняшний день пособия американцах. Маск прикрепил к комментарию таблицу с официальными данными о получающих пособия жителях США, согласно которой в стране проживает несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также имеется один «долгожитель» в возрасте от 360 до 369 лет.

16 февраля DOGE провёл анализ трат ушедшей администрации США, выяснив, что она намеревалась выделить 10 млн долларов из госбюджета на обрезание мужчин в Мозамбике. При этом ещё около 500 млн долларов планировалось направить «Консорциуму по проведению выборов и укреплению политического процесса», осуществлявшему свою деятельность в Молдавии, Индии и ряде других стран.