Москва, 18 февраля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Предстоящие во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде переговоры российской и американской делегаций являются крайне важными в контексте подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

По его мнению, несмотря на то, что переговоры преподносят как промежуточные, они является ключевыми.

«Потому что от этой встречи будет зависеть будущее встречи Путина и Трампа. Потому что на уровне этих делегаций конкретно будет прорабатываться круг вопросов», — приводит «РИА Новости» слова Блохина.

Вместе с этим эксперт допустил, что на переговорах, помимо украинского конфликта, будут обсуждаться кризис на Ближнем Востоке, а также выдача агремана послу РФ в США.

По его словам предпосылки для успешных результатов по итогам переговоров хорошее. Он добавил, что позиция новой администрации отличается от предыдущей, которая не желала вести никакого диалога с Москвой.

«Вопрос, опять-таки, на каких условиях и чем эти переговоры завтра окончатся. Но то, что встреча ключевая, и она основой для будущей встречи Трампа и Путина будет служить, это очевидно», — отметил Блохин.

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 февраля в Эр-Рияд прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ушаков по прибытии в Эр-Рияд отметил, что начало нормализации российско-американских отношений является главной целью предстоящих переговоров. Кроме того, Ушаков добавил, что российская делегация прибыла исключительно для двусторонних контактов с США.

В свою очередь Лавров выразил готовность выслушать позицию представителей США и передать её российскому руководству, которое определит дальнейшие шаги. Дипломат также подчеркнул, что Россия не пойдет ни на какие уступки в ходе разрешения украинского кризиса.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Эр-Рияде в первую очередь будут обсуждать восстановление российско-американских отношений, подготовку возможных переговоров по украинскому урегулированию и организацию встречи Путина и Трампа.